Le rivali – La Sampdoria lavora in ottica Inter, le ultime sul gruppo di Ranieri

La Sampdoria è già tornata a lavorare in ottica Inter: mercoledì i blucerchiati affronteranno i nerazzurri nella sfida in programma alle 15. Rosa divisa in due: chi ha giocato e speso più energie nella partita all’Olimpico contro la Roma ha svolto un allenamento rigenerante, per gli altri invece attivazione neuro muscolare e possesso, sotto forma di esercitazione tecnica e di partita a campo ridotto. Ecco le ultime sul gruppo di Ranieri: “Bartosz Bereszynski si è allenato regolarmente con il gruppo; Alex Ferrari invece e’ alle prese con il protocollo di recupero in palestra e, parzialmente, sul campo. Nik Prelec ha portato avanti il suo percorso di recupero agonistico sul campo. Per Manolo Gabbiadini terapie e fisioterapia. Domani in agenda è previsto un altro allenamento mattutino”.

(Italpress)

