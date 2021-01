Benevento, Schiattarella: “Inter la più sorprendente fra le grandi, non ci ha lasciato scampo”

Dopo aver affrontato tutte le prime squadre della classifica, Pasquale Schiattarella, centrocampista del Benevento, può esprimere il suo giudizio sulla big più forte del campionato. Il verdetto è uno: l’Inter. A Radio Kiss Kiss, infatti, il calciatore giallorosso ha detto:

“Tra tutte le big affrontate quella che mi ha sorpreso di più è stata l’Inter, non ci ha dato scampo, però noi non eravamo il Benevento di oggi. Poi abbiamo preso un paio di schiaffi ci siamo rimessi in carreggiata. Ma il Napoli è la squadra con la qualità migliore“.

(Fonte: Radio Kiss Kiss)