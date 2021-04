Sconcerti: “Al Milan mancano gol facili: all’andata aiutato dai 14 rigori che…”

Nel corso del consueto editoriale sul Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti ha parlato così di Milan

"Non ci sono gol facili nel Milan. Non li conosce Leao, splendido e atipico, pieno di vuoti seducenti ma pur sempre vuoti. E non li conosce Rebic, ottimo ma colpitore, non uno da ultimo tocco. A metà novembre in sostanza il Milan non ha più avuto modo di essere una squadra leader, glielo proibiva esattamente il modo di giocare con cui aveva avuto successo. Non era più realizzabile. Si è andati avanti altre 8 giornate sulla spinta di tutti, ma la strada era segnata dalle continue ricadute dei due demiurghi. Ci sono dati quasi impressionanti per la loro chiarezza. Dieci dei 15 gol di Ibrahimovic sono stati segnati nelle prime 8 giornate. Nel girone di ritorno ha segnato solo a Crotone e alla Fiorentina. E alla fine della stessa 8ª giornata esce Bennacer. È forse volgare, ma pertinente ricordare che nella ricerca di gol facili il Milan fu aiutato nel girone di andata dalla concessione di 14 rigori, molti a risultato sospeso. Rigori che sono mancati nella seconda parte della stagione".