Scudetto, Mughini abdica: “E’ la fine di un impero. Debito Juve allarmante, stipendi…”

Giampiero Mughini, giornalista e scrittore, tifoso 'vip' della Juventus, commenta così il probabile addio dei bianconeri allo scudetto

"Era già tutto scritto, anzi inciso, fin dall'inizio di questo campionato: è la fine di un ciclo, anzi di un impero". Giampiero Mughini, giornalista e scrittore, tifoso 'vip' della Juventus tra i più accesi, commenta così all'AdnKronos il probabile addio dei bianconeri allo scudetto, dopo la sconfitta a sorpresa di ieri in casa contro il Benevento neopromosso dalla Serie B e con la capolista Inter lontana ben dieci punti in campionato.

"Dopo nove anni di fila di trionfi in Italia, l'addio alla scudetto era quasi scritto: è finito un ciclo e io ne ero convinto da tempo - afferma Mughini, ribadendo quanto scritto su Dagospia - Colpa di Pirlo? Chi indica come colpevole il nostro allenatore dice una sciocchezza: io ripartirei di nuovo con lui, dalla sua conferma per il prossimo campionato".