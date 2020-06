Barcellona, costa cara la bravata a Semedo: si allena da solo, verrà multato e non convocato se…

La festa di compleanno a cui ha partecipato lunedì scorso, potrebbe costare cara a Nelson Semedo. L’esterno del Barcellona, infatti, non si è allenato insieme ai compagni nella seduta di oggi. I protocolli anti-Covid predisposti dalla Liga, infatti, vogliono l’isolamento del giocatore che non ha rispettato i regolamenti.

Alla festa, infatti, c’erano oltre 15 persone, nessuno indossava le mascherine nè osservava le regole del distanziamento. In casa Barça i giocatori oggi sono stati sottoposti a ulteriori test. Nel caso in cui Semedo dovesse risultare negativo potrà riaggregarsi al gruppo.

Semedo, che probabilmente verrà multato dal club, difficilmente sarà convocato per la sfida di sabato contro il Maiorca, primo match per gli azulgrana dopo il lungo stop per il coronavirus.