Juve, arrivata la sentenza plusvalenze: come cambia la classifica della Serie A

La Juventus recupera i 15 punti sottratti a gennaio dalla penalizzazione inflitta dalla Corte d’appello della Figc per il caso plusvalenze e, dopo la sentenza del Collegio di garanzia presso il Coni, passa da quota 44 a quota 59, dal settimo al terzo posto, in virtù delle 18 vittorie, dei 5 pareggi e delle 7 sconfitte ottenute sul campo. La formazione bianconera è ora in piena zona Champions League. Il Napoli comanda con 75 punti, la Lazio è seconda a 61 e la Juve, appunto, terza con 59 davanti a Roma (56), Milan (53) e Inter (51).