Spalletti: “Messaggio al campionato? Non pensiamo agli avversari. Ma ora…”

A Luciano Spalletti, nella conferenza stampa che si è tenuta al Maradona dopo la vittoria del suo Napoli per cinque a uno sulla Juventus, hanno chiesto che tipo di messaggio questo punteggio manda alle rivali per lo scudetto.

E il mister ha spiegato: «A noi deve interessare di noi stessi. Non possiamo andare a limitare la forza degli avversari se non ci giochiamo contro. Il messaggio di oggi è di quelli che ci fanno bene, perché abbiamo fatto una buona partita, giocando un calcio che vogliamo giocare. Andando ad affrontare la Juventus con la convinzione di essere forti quanto loro, di metterla sul piano giocato anche quando siamo stati in difficoltà dopo il gol del 2-1. Siamo rimasti uniti e lucidi, anche grazie al nostro pubblico, quella reazione lì è stata davvero importante. Non gli abbiamo mai concesso di giocare, se gli permetti di fare le giocate hanno la possibilità di farti male. La Juve in questi anni era la più forte, stasera abbiamo fatto vedere di essere ad alto livello pure noi».