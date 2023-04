Napoli-Milan, Spalletti: “Potete farmi i complimenti, ma sono inconsolabile”

Luciano Spalletti, ai microfoni di Skysport, dopo il pari con il Milan che ha portato all'eliminazione del suo Napoli ai quarti di Champions ha parlato della gara dei suoi ragazzi: «In due partite 37 verso la porta avversaria, nove in porta? Non saprei cosa vogliono dire questi numeri. Conta il risultato e spesso passa attraverso a quello che riesci a costruire con costanza e atteggiamento. Sull'aspetto del gioco sono contento».

«Complimenti per quanto fatto e poi goditi il campionato... Non ci sarà rischio di arrivare scarichi in campionato. I miei ragazzi sono seri e sanno benissimo che reazione bisogna avere nelle sconfitte, fanno parte della costituzione del gioco. Se perderemo si continua a fare così e noi siamo qui sulla nostra strada. E comunque potete farmi tanti complimenti, ma sono inconsolabile» (ride amaro.ndr).