Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Joe Jordan, ex calciatore, ha parlato così del Napoli e di Antonio Conte: "Le sue esperienze sono molto importanti, oltre che in Premier League ha fatto molto bene anche con la Juventus e l’Inter. Tutti lavorano insieme, la squadra è unita e questo è il segreto del successo. Poi ha la capacità di farsi comprare i giocatori che richiede e che sono utili al suo modo di intendere il calcio. Non so quanto gli sia servita l’esperienza in Premier per la sua crescita professionale ma i risultati ottenuti col Chelsea, ad esempio, testimoniano la bontà del suo lavoro".