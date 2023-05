Allegri: “Juve, stillicidio da 4 mesi. 69 punti sul campo, quello che è successo…”

«Penalizzazione arrivata dieci minuti prima dell'inizio della gara con l'Empoli? A me dispiace per la sconfitta, molto. Ci tenevamo a vincere. Andare a quantificare la penalizzazione prima della partita? Sono quattro mesi che viviamo questa situazione e i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare. È stato uno stillicidio a livello umano, anche uscire dall'EL in quel modo. Spero finisca tutto presto, con la certezza di tutto lavoreremo meglio l'anno prossimo. Perché la Juvedeve tornare a lavorare in un certo modo, è una società vincente, ora bisogna farsi forza e pensare alle ultime due partite, noi sul campo 69 punti sul campo e siamo secondi, e i punti tolti destabilizzano non poco a livello mentale». Così Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dopo la partita con l'Empoli, della penalizzazione di 10 punti inflitta ai bianconeri dopo la revisione sul processo per le plusvalenze.