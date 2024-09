Sì, è un leader positivo. Che cerca anche nelle difficoltà con comunicazione e linguaggio del corpo, aiutare la squadra, far capire a quelli dietro cosa fare. Deve migliorare in sintonia nei novantacinque minuti ma ce l'ha dentro. Vuole competere e dà il massimo in campo e in allenamento. Quando l'ho sostituito l'ho fatto per dare alla squadre altre caratteristiche. Lo vedo bene se segna o meno. Sa bene di essere importante per noi e deve continuare così.