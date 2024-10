-Che tipo di percorso può fare questa Juve in CL e come stanno Bremer e Gonzalez?

Presto per sapere che tipo di percorso può fare la Juve in CL. Dobbiamo pensare ora alla prossima di campionato e tornare alla vittoria, dobbiamo prepararci bene. Su Bremer e Gonzalez dobbiamo capire bene l'entità dell'infortunio. Sono ragazzi importanti e speriamo di non perderli o se dobbiamo perderli che non sia per tanto tempo.