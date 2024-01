Insulti razzisti a Maignan, primo tifoso Udinese identificato: daspo in arrivo

La Procura di Udine ha aperto un fascicolo oggi. I colpevoli dovrebbero essere tre-quattro, non di più. Decisive saranno queste ore, in cui vengono visionate tutte le immagini. «Ho sentito versi di scimmia rivolti a me ad ogni partita, sono cose che non devono succedere. È ignoranza. Così non si può giocare. Non è la prima volta, dobbiamo dare un segnale importante», aveva denunciato Maignan sabato, auspicando azioni immediate. Sta succedendo esattamente questo.