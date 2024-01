Lautaro leader dello spogliatoio: il Toro è sempre determinante. E per il rinnovo manca poco

Uno scudetto, due Coppe Italia, due Supercoppe in nerazzurro, un Mondiale, una Coppa America con l'Argentina. È la bacheca di Lautaro Martinez che spera di aggiungere un'altra Supercoppa questa sera e stavolta con la fascia da capitano al braccio. A proposito della fascia, il Corriere dello Sport sottolinea che "è stata una designazione naturale, dopo l’addio di senatori del calibro di Handanovic, Brozovic e pure Skriniar, che per la verità aveva solo un anno di militanza nerazzurra in più. Ma anche perché l’argentino era già uno dei leader dello spogliatoio".

"Il difensore slovacco, però, ha scelto lui di andarsene al Paris Saint-Germain, una volta scaduto il contratto. Nella testa di Lautaro, invece, questo tipo di pensieri non hanno diritto di cittadinanza. Anzi, al ritorno dall’Arabia Saudita, ogni momento potrebbe essere quello buono per annunciare il rinnovo del suo contratto fino al 2028. «Speriamo arrivi presto. Ci stiamo lavorando tanto insieme alla società. All’Inter sono contento, ma sono concentrato sulla sfida con il Napoli. E quando torneremo a Milano sarò felice di riabbracciare i miei figli». Ovvio, non ci devono essere distrazioni. Tanto più che, per il contratto, mancano solo alcuni dettagli".