E con la gestione Vanoli in campo c’è sempre andato, dopo aver vissuto con Juric una stagione altalenante sia nell’impiego sia nel rendimento. Specie nel girone di ritorno, quando nelle ultime tredici giornate è stato utilizzato solo una volta per tutti i 90’: il resto è stato fatto di presenze composte da pochi minuti finali. Sono state 14 le volte in cui è entrato dalla panchina e in due occasioni sulla panchina ci è rimasto. Adesso invece Lazaro è un protagonista assoluto, di qua o di là il suo lo fa sempre. Domani a San Siro si ripresenta da ex e ci terrà particolarmente a far bene: oltre all’importanza di questo big match, l’austriaco intende farsi rimpiangere dal club che gli aveva dato fiducia nella stagione 2019-20, salvo relegarlo precocemente ai margini della squadra. L’allenatore nerazzurro in quel campionato era Antonio Conte nel cui staff c’era Paolo Vanoli. Una stima probabilmente nata durante gli allenamenti.