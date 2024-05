"La mia vita, soprattutto sotto il carattere sportivo, ha avuto momenti più belli che brutti. Ho ottenuto tante belle soddisfazioni ovunque sono andato. Ci metto tanta passione. Questo è ‘l’effetto C’, circostanze favorevoli per arrivare al successo, un elemento importante. Ma comunque è sinonimo di ‘Competenza’. Il miracolo in ambito sportivo viene usata spessissimo ma non ho avuto nulla di miracoloso. Le vittorie sono ottenute per qualcosa di programmato. La differenza tra vincere un campionato e una Champions, o comunque arrivare in finale, è legata a fattori differenti. Io penso che il campionato lo vinca generalmente la squadra più forte, perché è un cammino lungo. In Champions c'è anche un discorso di fortuna, perché è fatta di partite secche in cui può accadere di tutto".