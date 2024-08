"Brutta tegola per l’Udinese: Alexis Sanchez, protagonista della campagna acquisti bianconera, tornato in Friuli dopo 13 anni, ha rimediato un infortunio in allenamento che lo terrà lontano dal campo, nella migliore delle ipotesi, per almeno un mese. L’attaccante cileno, nella giornata di lunedì, quando i suoi compagni avevano il giorno libero ed erano a riposo, ha riportato una lesione muscolare al gemello mediale della gamba sinistra, mentre si stava allenando individualmente. In base alle prime valutazioni effettuate salterà quindi di sicuro le gare casalinghe con la Lazio, in programma sabato prossimo, e con il Como, le trasferte di Parma e dell’Olimpico con la Roma. Possibile però che il giocatore sia costretto a rinunciare anche alla gara al Bluenergy Stadium con l’Inter (prevista per il fine settimana del 29 settembre). L’obiettivo dello staff medico del club della famiglia Pozzo potrebbe essere quello di metterlo a disposizione di Kosta Runjaic per la trasferta di Lecce, ma appare molto più ragionevole pensare a un rientro a pieno regime del numero 7 dopo la sosta prevista per le nazionali di ottobre. Per quel tempo è in programma la sfida a San Siro contro il Milan, nel weekend del 19-20", scrive La Gazzetta dello Sport.