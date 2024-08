Alexis Sanchez ha riportato, in allenamento, una lesione contusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra

"Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l'entità della lesione e i tempi di recupero", ha precisato la società bianconera. Al momento, è certa l'assenza alle due gare interne consecutive dei bianconeri con Lazio (sabato 24 agosto) e Como (domenica 1 settembre), ma anche il ritorno a Parma, a metà settembre, dopo la sosta per le nazionali, appare in dubbio.