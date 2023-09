Vecino: “Una vittoria per ripartire per la zona CL. Titolare contro Milan? Pronto”

La Lazio ha ritrovato la vittoria contro il Torino e nel due a zero rifilato ai granata c'è anche un gol dell'ex InterMatias Vecino. Alla fine della partita l'ex nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN: «Era importante per noi tornare alla vittoria contro una squadra complicata da affrontare come il Toro. Ora dobbiamo tornare in corsa per la CL che è il nostro obiettivo, abbiamo tempo per farlo, ma oggi era troppo importante. Quando ci sono situazioni complicate bisogna tirar fuori più cose. Dobbiamo ripartire dalle cose semplici, ordine, cattiveria e fame per portare i punti a casa. E bisogna giocare da squadra».