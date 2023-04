Lazio-Juve, Zaccagni: “Difficilissimo sarà rimanere secondi. Dobbiamo rimanere sul pezzo”

Il calciatore della Lazio, che ha segnato nella gara contro i bianconeri il suo decimo gol in questa stagione, ha parlato a fine gara su DAZN

“Siamo veramente contenti, perché stasera, soprattutto per la classifica era una gara importante e abbiamo risposto benissimo sul campo. Magari in altre situazioni soffrivamo di più invece stasera siamo stati, magari anche negli ultimi minuti in cui ci siamo schiacciati, comunque abbiamo subito poco, è un gran passo avanti. 10 gol o secondo posto, qual è il più bello? Sono bellissimi entrambi ma il secondo posto vale di più». Protagonista nella vittoria della Lazio contro la Juve, Mattia Zaccagni a fine gara ha parlato così ai microfoni di DAZN, soffermandosi soprattutto sulla classifica della squadra biancoceleste.