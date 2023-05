Zazzaroni: “Allegri è il secondo miglior allenatore italiano vivente. Contro l’Inter…”

"Allegri nervoso? Se per 9 mesi ti danno del cretino, incompetente, del poco aggiornato e ti invitano a dimetterti, forse ti girano un po' le balle. Allegri fino ad oggi non ha fatto casino, gli è scesa la catena, anche abbondantemente, contro l'Inter in Coppa Italia e adesso un filo di nervosismo lo traccia. Allegri è il più grande allenatore italiano vivente dopo Ancelotti, ha sbagliato la stagione, ok. Si sbaglia nella vita"