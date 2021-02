Zazzaroni: “Napoli, Spalletti risolverebbe i problemi? De Laurentiis…”

Il giornalista ha parlato del futuro della panchina azzurra con due ex Inter candidati per il dopo Gattuso

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere Dello Sport. Queste le sue considerazioni, tra le altre cose, sul futuro della panchina del Napoli: “Gattuso confermato? Il problema è un altro. È chiaro ed evidente che nella testa del presidente c’è qualcosa di nuovo per il prossimo anno. Quindi si va avanti cercando di non perdere questo quarto posto. Ed è difficile. Non so se questa squadra ha la fiducia dentro di sé per farlo, ma bisogna augurarselo. Il Napoli deve ritrovare gli stimoli giusti. Hai delle partite importanti e devi tirare fuori qualcosa di importante. Chi prendi oggi?! Chi è che arriva oggi a Napoli per fare 4 mesi? Nessuno. Spalletti? Secondo voi risolve il problema? Spalletti forse non è nemmeno l’idea che hanno in testa.