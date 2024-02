Walter Mazzarri non ha ancora digerito la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana con l'Inter. Tanto che, alla vigilia della partita di campionato contro il Verona (si gioca alle 15), in conferenza stampa, quando gli hanno chiesto un commento su quella partita, il tecnico del Napoli ha detto: «Meglio non parlarne. Noi dobbiamo ritrovare la giusta serenità e chiedo al pubblico un aiuto per la partita di domani. Il quarto posto? Noi ci proveremo, abbiamo la possibilità di arrivarci. Ma per scaramanzia non guardo la classifica».