La trattativa Sensi-Leicester ha monopolizzato gli ultimi giorni del mercato invernale: sembrava ormai tutto fatto per il trasferimento del centrocampista, partito alla volta dell'Inghilterra per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto, ma alla fine l'ex Sassuolo ha fatto ritorno in Italia. Nulla è cambiato nel presente di Sensi che, non rientrando nei piani dell'Inter, è stato nuovamente escluso dalla lista Champions. Una vicenda che gli ha lasciato sicuramente l'amaro in bocca, ma che ormai fa parte del passato.