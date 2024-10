Il direttore di gara non ha visto un possibile rosso nei confronti del calciatore giallorosso per fallo da ultimo uomo sul francese

Roma-Inter è finita uno a zero per i nerazzurri ma ha lasciato dietro di sé qualche strascico. Due episodi nel fine settimana avevano fatto parlare tanto, l'espulsione di Reijnders nella gara del Milan contro l'Udinese e quello che aveva portato all'espulsione di Romagnoli per fallo da ultimo uomo su Kalulu nella gara tra Juve e Lazio. La partita tra i giallorossi e i nerazzurri è stata arbitrata da Davide Massa.

Sicuramente l'episodio più controverso della partita è stato quello alla mezz'ora: Cristante, al limite dell'area abbatte Thuram e il direttore di gara lascia correre: è un errore abbastanza evidente. Il difensore italiano e l'attaccante interista sono gli ultimi davanti al portiere giallorosso, è un fallo da ultimo uomo. Ci può stare il rosso ma l'arbitro non vede, non fischia e il VAR non lo richiama. Ieri sera invece il VAR ha richiamato l'arbitro della gara tra Juventus e Lazio e a quel punto si è optato per il rosso a Romagnoli. Lazio in dieci che si è difesa alla grande fino all'autogol che ha poi dato la vittoria ai bianconeri.