Di Canio: “Inter, manca l’atteggiamento. Si vede da Barella: ecco perché”

Paolo Di Canio , ex giocatore della Lazio, ha analizzato al Club di Skysport, la partita dell'Inter contro la Roma e si è soffermato in particolare su un atteggiamento che ritiene sbagliato di Barella . «La difesa nerazzurra è stata aiutata dalla Roma, che ha concesso cinque-sei ripartenze. Sommer ha dovuto comunque fare degli interventi. È una squadra che si espone ma non ha elementi adatti e la squadra di Inzaghi è uscita spesso palla al piede senza sforzo. Lautaro fa un gol bellissimo, sa calciare. Ma nella partita fa delle cose sbrigandosi, manca individualmente lucidità e qualità», ha sottolineato.

Questo il riferimento a Barella: «Manca sicuramente a volte all'Inter l'atteggiamento. Nicolò, che esaltiamo spesso, cerca ad un certo punto un cross di esterno collo improbabile e c'è una ribattuta, può riprenderla ma trotterella e va in superiorità numerica la Roma. Barella poteva mettere in difficoltà l'Inter per come ha perso palla per un atteggiamento sbagliato di un calciatore fondamentale», ha concluso.