Davide Frattesi questa mattina si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo per un'infiammazione alla caviglia. Di lui hanno chiesto in conferenza stampa a Simone Inzaghi che ha spiegato come il calciatore si trascini questo tipo di problema dietro da qualche tempo. «Ce l'aveva già prima di andare in Nazionale, poi è andato con l'Italia ed è tornato, è entrato a Verona, ieri si è allenato e la caviglia gli ha dato qualche problema», ha spiegato il tecnico nerazzurro.