Non solo Calhanoglu e Mkhitaryan, l'Inter dovrà fare a meno anche di Bisseck contro il Venezia domani pomeriggio. Il tedesco si è fermato dopo il derby e gli esami non hanno avuto un esito positivo. Dovrà rimanere fuori per circa 20 giorni per una distrazione muscolare.

"Più passano i giorni e più il conto del derby di Riad si fa salato. E se per Calhanoglu l’Inter è riuscita a limitare i danni — il turco rientrerà mercoledì con il Bologna —, per Yann Bisseck occorrerà aspettare decisamente di più. Diciamo fino al prossimo incrocio con il Milan, appuntamento fissato per il 2 febbraio e non esattamente dietro l’angolo. In mezzo ci sono sei partite tra campionato e Champions, con uno sprint da piazzare nella corsa scudetto e un biglietto per gli ottavi di coppa da staccare senza passare dai playoff, e lo stop del tedesco ha confermato la tendenza del momento: là dietro l’emergenza nerazzurra non finisce mai", scrive La Gazzetta dello Sport.