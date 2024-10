Valentin Carboni è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A confermarlo è lo stesso talento dell'Inter, in prestito al Marsiglia, con un post sui social:

"Grazie mille a tutti per l'affetto ricevuto in questi giorni, grazie a Dio l'operazione è andata nel migliore dei modi, quindi voglio ringraziare il dottor Ramon Cugat e tutto il suo team per questa operazione riuscita. Ringrazio anche i miei compagni, lo staff tecnico e lo staff medico dell'Argentina, del Marsiglia e dell'Inter"