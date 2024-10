Non arrivano buone notizie per Inzaghi dopo la trasferta vittoriosa in casa della Roma. Inzaghi è stato costretto a cambiare Calhanoglu e Acerbi dopo pochi minuti per problemi muscolari. Oggi è arrivato il verdetto per il regista. Sia il turco che il difensore non ci saranno on Champions e molto probabilmente anche domenica con la Juve.