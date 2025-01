L'Inter riposa per smaltire le scorie della sconfitta in Supercoppa. La squadra tornerà giovedì agli ordini di Simone Inzaghi per preparare la sfida di domenica contro il Venezia, provando a gettarsi alle spalle la delusione per quanto accaduto ieri a Riad contro il Milan. Intanto lo staff tecnico e quello medico stanno raccogliendo riscontri sui vari fascicoli dall'infermeria, sperando di poter comunicare buone notizie all'allenatore nerazzurro in vista del tour de force delle prossime settimane.