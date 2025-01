Perché Asslani non è Chalanoglu. Taremi non è Thuram, Frattesi non è Barella, Zielinski non è Mkhitaryan, Carlos non è Dimarco, e così via. I calciatori non sono tutti uguali e non incidono alla stessa maniera. Considerazione banale, ma talvolta necessaria per spiegare il motivo per cui la stessa squadra non è sempre la stessa squadra. E può anche perdere o non vincere contro avversari ritenuti inferiori"