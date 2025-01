A tornare in gruppo oggi è Acerbi, fermo da fine novembre, per un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra che lo ha messo ko, tornerà così tra i convocati in un momento in cui ai difensori interisti, il tecnico ha dovuto chiedere uno sforzo enorme visti i tanti impegni e l'infortunio di Pavard che è rientrato solo da qualche gara. Anche Correa è tra gli infortunati: lavoro personalizzato per lui e non sarà convocato per la sfida di domenica. Gli altri due infortunati del gruppo sono Calhanoglu e Bisseck che torneranno probabilmente a fine gennaio, per la gara di CL contro il Monaco o per il derby contro il Milan del 2 gennaio.