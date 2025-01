In Argentina – Perez-Inter, ecco la distanza tra domanda e offerta

Il presidente del Newell's Old Boys Astore ci ha detto che la trattativa non era ancora definita e che si tratta sui bonus: le cifre da Tycports

Il presidente del Newell's Old Boys Ignacio Astore è arrivato in questi giorni a Milano e sta trattando con l'Inter Tomas Perez. Era arrivato in Italia anche per Silvetti ma la trattativa alla fine è sfumata. Lo abbiamo intercettato ieri pomeriggio e ci ha raccontato che c'era ancora da trattare sulle cifre, in particolare sui bonus. TycSports parla delle cifre alle quali si è riferito il dirigente.