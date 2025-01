La speranza resta ovviamente quella di tornare ad allenarsi con i compagni di squadra nei prossimi giorni, proprio per provare eventualmente a strappare una convocazione per la stracittadina col Milan, ma tra il sedersi in panchina e il poter dare il proprio contribuito in un match dal tasso tecnico-agonistico dal livello altissimo, passano proprio tutte quelle componenti calcistiche fondamentali come forma e resa potenziale sul verde. In più, lo staff medico nerazzurro non correrà alcun rischio. Una metodologia seguita con qualsiasi atleta, figuriamoci con due calciatori che in stagione hanno vissuto già parecchi problemi fisici. Tanto che Calhanoglu stesso, nonostante avesse la speranza di bruciare i tempi, si è reso conto che fosse impossibile farlo col suo specifico problema al polpaccio. Correa, non inserito in lista Champions, cercherà di recuperare proprio per il derby.