Alla vigilia della gara contro il Bologna, Simone Inzaghi ha deciso di fare allenare i giocatori a San Siro. Una scelta, quella del tecnico nerazzurro, per testare il nuovo prato di San Siro e capire i tempi di recupero dei tanti infortunati. "Questo il duplice scopo dell’allenamento. Se le impressioni sul nuovo manto sono ottime, dopo settimane in cui al Meazza si è giocato su un prato conciato, le risposte sulla condizione di salute dei giocatori compongono invece un quadro in chiaroscuro", sottolinea Repubblica .

"Correa e Mkhitaryan hanno svolto ancora lavoro personalizzato, e l’obiettivo del tecnico è recuperarli in tempo per la sfida di domenica a Milano contro l’Empoli. Hanno lavorato a parte anche Calhanoglu e Bisseck, che si sono sottoposti a terapie e dovrebbero rientrare nel derby del prossimo 2 febbraio. Si è invece allenato regolarmente in gruppo Acerbi, anche lui reduce da uno stop: contro la squadra di Italiano potrà quantomeno andare in panchina. Inzaghi non ha chiesto ai giocatori di riunirsi in ritiro alla vigilia: appuntamento per tutti la mattina alla Pinetina, poi rifinitura, e partita la sera".