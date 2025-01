Su Davide Frattesi si sono espressi sia Beppe Marotta che Simone Inzaghi. Entrambi hanno sottolineato come il giocatore non abbia chiesto di essere ceduto. Nonostante il tentativo in casa Inter di mettere a tacere le voci di mercato, si continua a parlare di un presunto addio del centrocampista in nerazzurro per cercare più spazio nella Roma. "Non spendiamo quella cifra", ha fatto notare Ranieri, riferendosi al prezzo fissato in casa Inter per Davide. E via dicendo. I rumors non sembrano placarsi.