In casa Inter prosegue l'emergenza a centrocampo: come domenica a Venezia, anche domani contro il Bologna i nerazzurri dovranno fare a meno sia di Calhanoglu che di Mkhitaryan. Scelte obbigate per Simone Inzaghi, che dovrebbe riproporre Asllani in cabina di regia con Barella e Zielinski ai suoi lati, con Frattesi primo cambio. Ancora una volta verranno aggregati dei ragazzi della Primavera, ma potrebbe esserci una novità: secondo quanto appreso da Fcinter1908, insieme a Berenbruch potrebbe esserci Mattia Zanchetta, regista classe 2006, figlio del tecnico dell'U20 interista.