"Durante l'allenamento di ieri ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in forma per affrontare gli impegni", si legge nella nota diramata dalla federazione.

"Da fonti colombiane, si teme si tratti di un infortunio serio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore ha già lasciato il ritiro della Colombia per volare in Italia. Al rientro effettuerà nuovi controlli al J Medical e si capirà di più per quanto riguarda diagnosi e tempi di recupero. Un ulteriore problema in difesa per Thiago Motta, dopo l'infortunio di Bremer", spiega Sky Sport.