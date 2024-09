Juan David Cabal è finito ai margini. In estate la Juve, come successe con Djalo a gennaio, anticipò l'Inter portando a casa il colombiano quando la trattativa tra Verona e nerazzurri era a un punto di svolta. Come Djalo, però, anche Cabal sembra finito ai margini. Il difensore era partito titolare nelle prime tre giornate di campionato, poi non ha più giocato. Anche contro il Genoa Cabal non troverà spazio dal 1' e verrà relegato da Thiago Motta in panchina.