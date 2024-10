«Una vittoria importantissima per la squadra, per tornare alla vittoria qua in casa. Non vogliamo pareggiare come era successo in diverse gare, ma vincere sempre. Tutti sanno cosa significa giocare nella Juvee noi dobbiamo dimostrarlo non solo in gara ma anche negli allenamenti dove lavoriamo per migliorare le cose che non vanno». Juan David Cabal, ai microfoni di SportMediaset, ha commentato la vittoria della gara contro la Lazio.