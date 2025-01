Davide Frattesi ha svolto oggi degli esami strumentali per verificare le sue condizioni. Ieri l'ex centrocampista del Sassuolo è subentrato solo nel secondo tempo contro il Bologna proprio perché non al meglio ma gli esami hanno evidenziato che non ci sono lesioni, bensì si tratta solo di un affaticamento.

Come appreso da Fcinter1908.it, ora la decisione spetterà ad Inzaghi, se e quanto utilizzare Frattesi nel match di domenica sera contro l'Empoli. Mkhitaryan quest'oggi è rientrato in gruppo e viaggia verso la convocazione per la sfida contro i toscani. L'ex difensore di Lazio e Sassuolo non si è allenato in gruppo ma fa parte del percorso di gestione che lo staff medico ha studiato per evitare ricadute.