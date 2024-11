Anche se è alla sua seconda partita con l'Albania, Feta Fetai ammette che aspira a diventare in futuro una parte fondamentale della nazionale albanese. Secondo il 19enne, che si ispira a Luka Modric, in Albania pensa che Kristjan Asllani e Ylber Ramadani siano esempi da seguire. "Non so se avrò più minuti per giocare, lo staff tecnico lo sa. Se li avrò, darò il massimo sia in allenamento che in partita. Sono pronto come sempre, sia per il club che per la Nazionale. Sono pronto per ogni partita".