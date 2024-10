Altobelli: “Lautaro tra i migliori 9 d’Europa. Quando l’ho incontrato gli ho detto…”

“Ho sentito dei giudizi su Lautaro di cui, diciamo, ci sarebbe da parlare, affinché possano essere rivisti. Io però non mi sono mai sbagliato su di lui, visto che avevo detto si trattasse di uno dei più forti attaccanti giunti in Italia e all’Inter. Sicuramente ora è anche tra le punte migliore d’Europa. È pure un uomo squadra, uno che si fa voler bene dai propri compagni. Anzi, lui mette proprio al primo posto loro, i compagni, la squadra, solo dopo pensa a certe soddisfazioni personali – la convinzione di Altobelli -. È un grande capitano che penso possa essere l’unico oggigiorno che mi possa raggiungere e poi superare con i gol segnati per l’Inter. Lautaro è a 133, io mi sono fermato a 209.