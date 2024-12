Al termine di Cagliari-Atalanta, Marco Carnesecchi, scelto come man of the match, ha parlato ai microfoni di Dazn. "Oggi abbiamo fatto tre punti fondamentali, sia per la classifica che per l'umore del gruppo visto che arrivavamo da una sconfitta pesante in casa. Siamo stati forti a fare bene davanti e a tenere dietro, siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così".

"Le tre parate in fila? Sono stato fortunato, oggi il merito non è mio, ma di tutta la squadra. Quanto può sognare Bergamo? Insieme, non quanto, ma come. Dobbiamo sognare tutti insieme come popolo e affrontare ogni partita con il massimo delle forze. Poi ogni fine partita si guarda la classifica, una volta che si va in campo dobbiamo stare concentrati sempre e non pensare che anche se siamo primi, non siamo più forte degli altri".