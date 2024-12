L'Atalanta, per la prima volta nella storia, vince dieci partite consecutive in Serie A: è a +5 sul Napoli

Grazie ad un gol di Zaniolo al 66', l'Atalanta batte il Cagliari e centra la decima vittoria di fila, consolidando il primo posto in classifica in attesa delle altre.

Dopo un primo tempo nel quale il Cagliari ha giocato meglio, sfiorando il gol in due occasioni, l'Atalanta cambia ritmo nella ripresa con l'ingresso di Lookman. Al 66' azione manovrata della Dea con Bellanova che serve un assist preciso per Zaniolo che non sbaglia. Nel finale il Cagliari prova a trovare il pareggio ma l'Atalanta resiste.