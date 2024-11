Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha parlato della decisione di SuperMario di accettare la proposta del Genoa e di tornare in Serie A: "Gli auguro di ritrovarsi e far ricredere tutti sulle sue capacità in campo. In questi anni ho seguito molto Mario, sono andato anche in Turchia per stargli vicino, e so perfettamente quanto ci tiene a dimostrare soprattutto a sé stesso il suo valore. Mio fratello non ha mai smesso di essere quel calciatore talentuoso conosciuto tempo fa e deve cercare di farlo vedere anche a quelli che ormai non ricordano più il suo modo di giocare. Spero che questo ritorno in Serie A possa aiutarlo a riemergere e ad essere più apprezzato".