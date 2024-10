L'attaccante classe '90 torna a giocare in Italia: indosserà la maglia rossoblu, contratto fino al termine della stagione

In carriera Balotelli ha vinto nove titoli a livello professionistico con le squadre di appartenenza. In Nazionale maggiore è stato capo-cannoniere e vice-campione all’Europeo 2012, collezionando in totale 36 presenze e 14 reti.