«Meglio evitare lo scontro italiano con la Juve già ai play off. Ma ci ributtiamo in CL anche con grande rispetto del Feyenoord, mai sottovalutare l'avversario». Così Franco Baresi, dirigente del Milan, ha parlato del sorteggio della Champions League che ha decretato l'incontro dei rossoneri contro gli olandesi ai play-off. «Sicuramente volevamo evitare questo turno ed eravamo in condizioni di poterlo fare, ci siamo invece complicata la vita. C'è stata grande amarezza, prima di tutto è delusa la squadra. Quando incontrano il Milan sono tutti molto attenti, dobbiamo essere preparati. Ci dobbiamo compattare, nelle situazioni difficile bisogna fare un esame di coscienza ognuno e rimettersi in gioco. Abbiamo le qualità e le possibilità di riprenderci», ha sottolineato.

Essere sempre positivi e bravi a cancellare quanto successo guardando avanti con fiducia. Non dobbiamo dimenticare le buone prestazioni, abbiamo la qualità, dobbiamo credere in quelle e possiamo fare bene. Abbiamo incontrato grandi squadre e dimostrato di poter giocare alla pari quando siamo stati uniti con grande attenzione e spirito di squadra. Dobbiamo divertirci a fare le cose insieme per mettere in difficoltà gli avversari. Così incontrare noi diventa diventa difficile anche per gli altri.