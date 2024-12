Perdere 3-0 non è mai piacevole, ancor più in casa. Ci dispiace per i tifosi, abbiamo dato il massimo ma non è bastato. In questi mesi ce la siamo giocata con tutti, con buone prestazioni anche contro le prime della classe: questo ci deve far ben sperare. Ci manca qualcosa, analizzeremo tutto e reagiremo. Ripartiamo da Monza: speriamo che non succeda come spesso ci sta capitando, con il portiere avversario migliore in campo a fine partita. Dobbiamo essere capaci di concretizzare in gol le occasioni che creiamo, nelle ultime partite ne abbiamo avute tante. Con il Monza dobbiamo portare a casa i tre punti".